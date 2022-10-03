Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Это 30 сентября несомненно войдет в историю. Я думаю, войдет в историю как еще один гвоздь в амбиции российского диктатора по восстановлению российской империи и точно войдет в историю как украинский путь в продвижение на Запад», - заявляет Александр Мусиенко.

Комментируя выступление путина, он обращает прежде всего внимание на сам текст и отмечает его примитивность и простоватость, чего раньше не было в его речах. В частности, говорит эксперт, то, что путин говорил об англосаксах, и многие другие моменты напоминают скорее информацию, которую распространяют какие-то маргинальные медиа, как теории заговоров.

«Возможно, обществу это нравится, но так не может говорить президент, глава государства, называющий себя великим лидером и т.д. Он опустился до уровня Саддама Хусейна, Мауммара Каддафи и других. Его может постичь та же участь, которая постигла и этих диктаторов», - подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, речь путина лицемерна, а в критике Запада скорее речь идет о самой россии. В частности, отмечает он, это ведение агрессивной войны, неоколониализм и расизм. Детальнее эксперт останавливается на последнем: как вообще лидер страны, где притесняются другие коренные народы и меньшинства, где к ним относятся так свысока, обвиняет Запад в расизме?

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что россия все-таки отвалится по-настоящему от Европы.

Также Politeka писала о том, что в ГУР рассказали о «кремлевских элитах», которые отмежевываются от диктатора.