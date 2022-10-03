Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Украина освобождает свои территории, мы видим это на примере очень успешной харьковской операции, как ее называют военные эксперты. Там также нужно не только восстанавливать разрушенное жилье и социальную инфраструктуру – больницы, школы, садики – нужно и восстанавливать базовую инфраструктуру, такую ​​как дороги, мосты», - отмечает Алексей Буряченко.

Он подчеркивает, что на контролируемых Украиной прифронтовых зонах нужно обеспечить полумирную жизнь, если не мирную. Гость программы констатирует, что люди туда уже возвращаются, их нужно снабдить рабочими местами, там начинает открываться бизнес, особенно мелкий, за ним подтянется средний. А для этого всего, говорит он, нужны дороги и мосты.

«Бизнесу для того, чтобы работать, нужна логистика. Если у него не будет нормальной логистики, восстановление относительно нормальной жизни на контролируемой прифронтовой территории Украины будет также очень усложненным. Поэтому даже есть такая строка в проекте бюджета на 2023 год – 13,6 миллиарда гривен субвенций из государственного бюджета на ремонт дорог местного значения», - сообщает Алексей Буряченко.

Как объясняет эксперт, эта статья есть потому, что некоторые местные бюджеты действительно дефицитны, им не хватает средств, но именно там и необходимо наибольшее вливание в восстановление инфраструктуры. Эти же деньги, констатирует политолог, будут направлены на восстановление той инфраструктуры, тех дорог, которые нужны именно прифронтовым общинам и где, соответственно, по-другому восстановить их будет фактически невозможно.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, как будет финансироваться оборонная сфера Украины в 2023 году.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман сообщил, что в Европе будет построена новая система снабжения газом.





