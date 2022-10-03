Об этом он рассказал на своем канале.

«В Дагестане уже не просто выступают против мобилизации, а открыто заявляют о том, что россия напала на Украину и выступают против войны. И, в отличии от россиян, они даже уже начали отбивать своих людей у полиции. А дагестанские женщины заставили полицейского попросту убегать от них в панике. И это выглядит только началом», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, диктаторский режим путина делает все для того, чтобы все порабощенные ранее народы встали и начали бороться за свою свободу. Александр Качура подчеркнул, что свободолюбивые народы, которые оказались под российской оккупацией, могут бороться за свои права и готовы идти в этом до самого конца.

«А как же ведет себя в это время рабская народность, которая гордо себя называет россиянами? Они просто стоят в километровых очередях на границах и в аэропортах, чтобы попросту сбежать из своей любимой страны вместо того, чтобы попытаться хоть что-нибудь изменить», - заявил Александр Качура.

Народный депутат отметил, что россияне для всего мира всегда будут просто трусливыми, молчаливыми соучастники преступлений, которые совершаются в Украине.

Как писала ранее Politeka, путина ждет фиаско: в ГУР рассказали о «кремлевских элитах», которые отмежевываются от диктатора.

Также Politeka сообщала, что российская «оппозиция» опозорилась очередным заявлением об Украине: «Ничего не должны».





