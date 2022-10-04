Экономист Павел Вернивский сообщил, что стартапы не всегда решают те проблемы, которые во время войны приоритетные.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«У нас есть Украинский фонд стартапов, и сейчас они дают гранты в размере 35 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, чтобы финансировать военные стартапы. То есть это уже как бы что-то. Но проблема в чем? Проблема в том, что должен какой-то предприниматель создать какой-то стартап и прийти с этой идеей в этот фонд. Они его рассматривают там, какая-то комиссия собирается. Если стартап подходит, они дают финансирование», - сообщил Павел Вернивский.

По словам экономиста, проблема в том, что стартапы, которые предлагают предприниматели, не смогут решить текущие военные проблемы. В войне есть более приоритетные проблемы и менее приоритетные, и не факт, что человек, который предложит идею стартапа, сможет решить именно те военные проблемы, которые сейчас актуальны.

«Например, если у нас стоит проблема, что армия нуждается в тех же беспилотниках, дронах-камикадзе. Где вероятность того, что придет первый стартап и будет производить дроны-камикадзе? Очень низкая вероятность», - заявил Павел Вернивский.

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