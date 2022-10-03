Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я с большим интересом наблюдаю, постоянно мониторю множество телеграмм-каналов с той стороны их пропагандистских, чтобы понять, в каком положении и в каком мире они находятся. Они так годами навязывали этот культ Второй мировой войны, 9 мая, воевавших дедов, что они сейчас, по моему мнению, проходят сознательно или даже подсознательно все этапы Второй мировой войны», - сообщил Александр Лирчук.

По словам продюсера, хоть россия и пытается повторить Вторую мировую войну, однако они забывают несколько нюансов, в частности отсутствие ленд-лиза и помощи от всего мира. И тогда, почти столетие назад, солдаты лежали в окопах голодные и в холоде, ничем не обеспеченные. Сейчас же, как подчеркнул Александр Лирчук, мобилизованные войска россии снова в такой ситуации.

«Все это «можем повторить», они действительно повторяют. Они (русские – Ред.) будто специально хотят себя погрузить в контекст этого беспорядка военного на фронте, когда командиров нет, когда люди используются как пушечное мясо. Это какая-то ментальная эпидемия этого общества», – заявил Александр Лирчук.

Как писала ранее Politeka, российская «оппозиция» опозорилась очередным заявлением об Украине: «Ничего не должны».

Также Politeka сообщала, что НАТО будет отвечать: еще одна страна может оказаться под угрозой удара россии.