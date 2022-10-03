На украинском тематическом сайте, выставлены на аукцион эксклюзивные автографы ведущих популярного автошоу - Кларксона, Мэя и Хаммонда, а вырученные от этих лотов средства, будут направлены на нужды ВСУ, пишет "ТопЖыр".

Уникальность именно данных артефактов заключается в том, что они датируются 2013-м годом, когда шоу "Top Gear" посещало Украину - накануне временной оккупации Крыма.

Тогда (всего за несколько месяцев до событий в Крыму), британцы посетили Ялтинский дворец, и проехались на авто Балаклавской базе подводных лодок. После этого, по иронии судьбы, Джереми и его команда попили пивка в Николаеве, при этом о Виталии Киме тогда еще никто не слышал.

Поскольку визит британцев не афишировался, фактически именно отечественный "ТопЖыр" стал одним из первых, кто рассказал об их визите. Сама встреча состоялась в селе Мытница, в 30 километрах от Киева, возле украинского ресторана.

Во время визита в Киев топгировцы покатались на Чайке, которую весной 2022 разбомбили сами знаете кто. Затем "Топ Гир" отправился в Чернобыль. А как ты знаешь, именно ЧАЭС стала одной из первых точек, куда вошли россияне после полномасштабного вторжения.

Так что, если посмотреть на маршрут движения британцев в конце 2013-го года, получается - почти все локации, где они были, тем или иным способом, пострадали от нашествия орков. Впрочем, уцелела часть истории – автографы всех ведущих Top Gear. Последние просто чудом успели снять Украину в том виде, к которому привыкли все мы, украинцы.

Кстати, с началом войны Джереми Кларксон весьма грубо высказался в сторону путина и взялся за помощь Украине : пикапами и "гуманитаркой". Впрочем, не только этим он и его команда помогли и помогают Украине – средства, полученные с продажи этих автографов, пойдут на приобретение пикапа для пехотинцев в/ч А7085, который завезут бравые ребята из благотворительного фонда Территория Жизни, а также на покупку кое-чего полезного для 241-й бригады.

Напомним, как может выглядеть колонна оккупантов после встречи с ВСУ.

Также недавно Politeka сообщала, что Потап завлек украинцев новой инициативой, призвав присоединится.

Кроме того, мы писали, что стали известны подробности ускоренного вступления Украины в НАТО.