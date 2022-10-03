Например, такой Максим Кац недавно выразил
украинцы смогли достойно ответить Кацу, факт остается фактом, от имперских амбиций дорога только через черные трупные пакеты. В комментариях "оппозиционера" не жалели:
"Кац абсолютно прав. Невозможно быть в долгу перед кем-то, если тебя не существует. Российская оппозиция никому ничего не должна потому, что ее не существует.",
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"Ахаха. Вам визы должны, вас понять должны, в хороший российский мир хотеть должны, а русские никому ничего не должны. Учить языки стран, куда бегут, не должны, извиняться и бороться с властью не должны. Норм устроились"
А, ну есть с последствиями войны, которую нынешнее правительство развязало вы даже в "прекрасной России будущего", разбираться не планируете, потому что вас оскорбили украинцы? Х***вый из вас политик. Наверное, какая страна, такие у нее и оппозиционеры.
Напомним, Путин пожалел, что начал воплащение своего коварного плана с Украины.
Также сообщалось, что болезнь Путина прогрессирует - названы диагнозы.