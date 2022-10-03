Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, большой капитал в Украине образовался благодаря прямой помощи номенклатуры компартии, комсомола и КГБ, к которым впоследствии присоединился криминалитет. Он подчеркивает, что, монополизировав финансовые потоки, они монополизировали и политическую систему в стране.
«Украинцы не станут состоятельной нацией, не преодолев систему так называемого олигархата. Большой монопольный капитал не дает развиваться малому и среднему бизнесу. А без их развития со своей стороны не будет предпосылок для становления политических сил, которые бы не попали в ловушку зависимости от крупного капитала», - объясняет Олесь Доний.
Как объясняет идеолог, убирать систему олигархата не означает только отодвинуть от средств власти и медиа десяток самых богатых и одиозных персонажей, что само по себе, конечно, является правильным шагом. Если их просто подвинуть, предупреждает он, то на их изменение при существующей системе монополизированной экономики и политики придет десяток других.
«Концепция «25 ступеней к общественному счастью» учит, что для преодоления системы олигархата следует научиться демонополизировать экономику и политику. Итак, ступень №10 – «Содействуй конкуренции, а не монополии», - заключает Олесь Доний.
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