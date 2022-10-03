Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Нам надо было предложить всем, кто готов взять ответственность за будущее, переговоры с россией, представителями Китая, Запада на три основные темы. Первое – это выведение войск с территории Украины. То есть это будет сделано либо по договоренности, либо Вооруженные силы Украины сделают это огневыми средствами», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, граница российской федерации будет проходить там, где определит не путин, а Вооруженные силы Украины. Поэтому первым требованием во время переговоров должно быть выведение всех войск рф за пределы Украины. Второе требование, как отметил Святослав Дубина, - это выдача всех военных преступников вместе с путиным и организация международного суда над ними.
«И третье – это передача ядерного вооружения созданной международной комиссии. То есть должен быть контроль ядерного вооружения. С тем, кто готов эти действия сделать, мы будем готовы вести переговоры», - заявил Святослав Дубина.
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