Военный Святослав Дубина сообщил, что над путиным и всеми российскими преступниками необходимо организовать международный суд.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Нам надо было предложить всем, кто готов взять ответственность за будущее, переговоры с россией, представителями Китая, Запада на три основные темы. Первое – это выведение войск с территории Украины. То есть это будет сделано либо по договоренности, либо Вооруженные силы Украины сделают это огневыми средствами», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, граница российской федерации будет проходить там, где определит не путин, а Вооруженные силы Украины. Поэтому первым требованием во время переговоров должно быть выведение всех войск рф за пределы Украины. Второе требование, как отметил Святослав Дубина, - это выдача всех военных преступников вместе с путиным и организация международного суда над ними.

«И третье – это передача ядерного вооружения созданной международной комиссии. То есть должен быть контроль ядерного вооружения. С тем, кто готов эти действия сделать, мы будем готовы вести переговоры», - заявил Святослав Дубина.

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