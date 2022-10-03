Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что путин до сих пор имеет иллюзии по поводу своих возможностей в Украине, но он все же побоялся обвинить ее во взрыве Северного Потока.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, людям вообще свойственно такое когнитивное искажение: им кажется, что, раз получилось когда-то, то получится и сейчас. Тем не менее, констатирует он, время идет и каждый человек уже не тот, каким был раньше, некоторые вещи не повторить.

«А путин уже не помнит об этом. Это искажение: раз тогда получилось, сейчас получится. Нет, ребят, вы на 8 лет постарели, товарищи руководители российской федерации, вам пора на свалку истории, пришли новые люди и это не вы. Прощайте», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Также он комментирует речь путина, в которой он побоялся обвинить Украину во взрыве Северного Потока. Политтехнолог считал, что россия как раз таки обвинит Украину и начнет угрожать ядерным оружием, но вышло по-другому.

«Но он сказал об англосаксах. Это так удобно - обвинить англосаксов, потому что это какая-то абстракция такая. «Всегда грозить мы будем саксу», - сказал бы путин, если бы он стихи еще был способен воспроизводить. Безопасно грозить англосаксам, потому что непонятно, кто это такие», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что в Европе будет построена новая система снабжения газом.

Также Politeka писала о том, что военные рф, уцелевшие во время освобождения Лимана, бежали во временно захваченное Счастье Луганской области.

















