Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, людям вообще свойственно такое когнитивное искажение: им кажется, что, раз получилось когда-то, то получится и сейчас. Тем не менее, констатирует он, время идет и каждый человек уже не тот, каким был раньше, некоторые вещи не повторить.
«А путин уже не помнит об этом. Это искажение: раз тогда получилось, сейчас получится. Нет, ребят, вы на 8 лет постарели, товарищи руководители российской федерации, вам пора на свалку истории, пришли новые люди и это не вы. Прощайте», - подчеркивает Михаил Шейтельман.
Также он комментирует речь путина, в которой он побоялся обвинить Украину во взрыве Северного Потока. Политтехнолог считал, что россия как раз таки обвинит Украину и начнет угрожать ядерным оружием, но вышло по-другому.
«Но он сказал об англосаксах. Это так удобно - обвинить англосаксов, потому что это какая-то абстракция такая. «Всегда грозить мы будем саксу», - сказал бы путин, если бы он стихи еще был способен воспроизводить. Безопасно грозить англосаксам, потому что непонятно, кто это такие», - объясняет Михаил Шейтельман.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что в Европе будет построена новая система снабжения газом.
Также Politeka писала о том, что военные рф, уцелевшие во время освобождения Лимана, бежали во временно захваченное Счастье Луганской области.