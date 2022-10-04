Об это она рассказала в программе «Разные люди».
«Карта смерти, карта трансформации, то есть изменчивое отношение человека к нам. Я так понимаю, что раньше, видимо, она про нас вообще ничего не знала, сейчас отношение поменялось в лучшую сторону, потому что она считает нас победителями – это по шестерке жезлов, то есть карта победы. Отношение не плохое, она воспринимает Украину как победителя», - рассказывает Мария Тихая.
Тем не менее, отмечает она, дальше выпадают восьмерка кубков и четверка пентаклей. Как объясняет гостья программы, это говорит о том, что Италия как бы и хочет оказать Украине какое-то финансирование, но жмется и это касается помощи именно в материальном плане.
То есть, констатирует ведьма, Джорджа Мелони нормально относится к Украине, но восьмерка кубков говорит о желании уйти от выплат, прикинуться ветошью.
«Тут получается такая ситуация, что как бы не плохо воспринимает, понимают, что мы побеждаем, но не сильно хочет участие принимать, я бы так сказала, с материальной точки зрения. Италия нам не враг, но, по моим ощущением, очень двоякое отношение», - рассуждает Мария Тихая.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Стрельбу открыли возле школы в Черновцах, сообщается о погибшей полицейской: первые кадры и подробности
НАТО будет отвечать: еще одна страна может оказаться под угрозой удара россии
"Наверное, это и есть ад": опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны
Суд вынес вердикт бойцу ВСУ: в чем его вина
Как сообщала Politeka, Тихая рассказала, чем является смерть для некромантов.
Также Politeka писала о том, что Мария Тихая сделала расклад карт таро на смерть путина.