Мария Тихая рассказала, как новое правительство Италии и в частности Джорджа Мелони относится к Украине в контексте сегодняшней войны с россией.

Об это она рассказала в программе «Разные люди».

«Карта смерти, карта трансформации, то есть изменчивое отношение человека к нам. Я так понимаю, что раньше, видимо, она про нас вообще ничего не знала, сейчас отношение поменялось в лучшую сторону, потому что она считает нас победителями – это по шестерке жезлов, то есть карта победы. Отношение не плохое, она воспринимает Украину как победителя», - рассказывает Мария Тихая.

Тем не менее, отмечает она, дальше выпадают восьмерка кубков и четверка пентаклей. Как объясняет гостья программы, это говорит о том, что Италия как бы и хочет оказать Украине какое-то финансирование, но жмется и это касается помощи именно в материальном плане.

То есть, констатирует ведьма, Джорджа Мелони нормально относится к Украине, но восьмерка кубков говорит о желании уйти от выплат, прикинуться ветошью.

«Тут получается такая ситуация, что как бы не плохо воспринимает, понимают, что мы побеждаем, но не сильно хочет участие принимать, я бы так сказала, с материальной точки зрения. Италия нам не враг, но, по моим ощущением, очень двоякое отношение», - рассуждает Мария Тихая.

Как сообщала Politeka, Тихая рассказала, чем является смерть для некромантов.

Также Politeka писала о том, что Мария Тихая сделала расклад карт таро на смерть путина.





