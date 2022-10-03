Мария Тихая посмотрела по картах таро, начнутся ли в россии бунты из-за мобилизации и войны и решатся ли на это сами россияне.

Об это она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, выпадает тройка кубков и десятка пентаклей, то есть люди в россии пытаются раскачать эту ситуацию, есть митинги, сборища людей, но выпадает повешенный – все это перекрывают. То есть, отмечает она, власти четко понимают, что все это нужно разгонять, людей буквально могут вывозить в машинах.

«Им страшно, страшно выходить на митинги – по девятке мечей, по двойке мечей. Я надеюсь, что буду все-таки эти митинги раскачиваться по всей территории россии. Но просто они боятся», - объясняет Мария Тихая.

Ведьма подчеркивает, что россияне – другая нация, они не мы. Украинцы же, констатирует она, смелые и храбрые, они вышли на Майдан и доказали, что являются нацией, а не пустым местом. Что же касается россии, рассуждает гостья программы, нельзя сказать, что там сейчас будет грандиозная полномасштабная гражданская война, хотя очень хотелось бы, скорее протесты будут точечными и локальными.

«У них это по-другому все, они не единожды доказали, что слабохарактерные и слабовольные, рабы, которые находятся под царем», - констатирует Мария Тихая.

Как сообщала Politeka, Мария Тихая рассказала, что сегодня религия превращается в бизнес.

Также Politeka писала о том, что Мария Тихая сделала расклад карт таро на смерть путина.





