Об этом он рассказал на своем канале.

«Самое необычное событие в истории российской федерации, похоже, уже позади. Это взрыв как раз тех самых Северных потоков 1 и 2. Вот это событие, конечно, из ряда вон выходящее. Такая страна как россия на прощание решает взорвать свой собственный Северный поток просто так. Они решили по-настоящему отделить себя от Европы», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, россия и ранее пыталась отделить себя от Европы, создать «железный занавес». Для этого рф обрезала все транспортные ветки с Западом, ведь самолеты с россии в Европу уже не летают, поезда уже не ездят, на машине добраться уже нельзя, многие страны закрыли границы для россиян. Как отметил Михаил Шейтельман, именно поэтому россия решила взорвать и газопровод тоже.

«Но нас это должно радовать. Если посмотреть на всю эту историю со взрывом газопровода, то у нас ведь были опасения, что такие люди, как Меркель, предложили бы продолжить торговать с россией газом. А теперь все, теперь это физически невозможно. Значит, будет перестроена вся система снабжения Европы газом. К счастью для Украины, россия все-таки отвалится по-настоящему от Европы», - заявил Михаил Шейтельман.

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