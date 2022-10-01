О подготовке семьи к 24 февраля, политической деятельности на посту советницы мэра и романтике во время войны Марианна Буданова рассказала в интервью старшему редактору ELLE Светлане Кравченко. По образованию Марианна — психолог. Возможно, именно благодаря этим знаниям ей удается достаточно устойчиво (а иногда и с юмором) реагировать на критические ситуации и строгие ограничения, уже давно ставшие ее образом жизни. Несколько ранений мужа в зоне АТО, волонтерство в военном госпитале, покушения на убийство, угрозы, минирование авто, прилеты ракет не только не сломали женщину, но и научили ее главному - ценить только нынешний момент.