О подготовке семьи к 24 февраля, политической деятельности на посту советницы мэра и романтике во время войны Марианна Буданова рассказала в интервью старшему редактору ELLE Светлане Кравченко. По образованию Марианна — психолог. Возможно, именно благодаря этим знаниям ей удается достаточно устойчиво (а иногда и с юмором) реагировать на критические ситуации и строгие ограничения, уже давно ставшие ее образом жизни. Несколько ранений мужа в зоне АТО, волонтерство в военном госпитале, покушения на убийство, угрозы, минирование авто, прилеты ракет не только не сломали женщину, но и научили ее главному - ценить только нынешний момент.
- "Вечером 23 февраля муж сказал мне, что в 5:00 утра начнется полномасштабное вторжение. Мы собрались и поехали к нему на работу, и с тех пор мы находимся не дома. Сказать, что готовились как-то особо, не могу: документы, телефоны, Уже вечером я наблюдала за подготовкой первых групп спецназовцев, которые должны были отправиться в Гостомель, за выдачей оружия и амуниции. В полночь ребята ели гамбургеры изMcDonald’s. И были готовы к бою", - описывает она события перед полномасштабным вторжением.
Семья главного разведчика страны все это время находилась в Киеве и планов уехать куда-нибудь в более безопасное место не строили. При этом о приблизительной дате и масштабах вторжения знали, но как жена военного, который был трижды ранен (два ранения средней тяжести и одно тяжелое), я морально была готова к любым сценариям. Поэтому я действовала четко и уверенно: делала то, что мне говорили, все действовали как единая команда и целое”.
- "С 24 февраля мы постоянно вместе: 24 на 7. Раньше, когда он ездил в АТО, мы могли не видеться и по три месяца, не общаться неделями, когда был на боевых задачах. Еще тогда я научилась контролировать эмоции. Знаете, человек — такое существо, которое ко всему привыкает. Как психолог по образованию, могу подтвердить, что для возникновения привычки требуется 21 день, а для его закрепления в среднем — 60. Абсолютная правда, которую я проверила лично», – подчеркивает Марианна Буданова.
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…Даже в самые критические моменты мы находим место для юмора, он тоже помогает. Помню, как в один из первых дней вторжения включился сигнал воздушной тревоги, меня повалили на пол, сверху был Кирилл Алексеевич, а на нем еще десяток ребят. И я кричу: «Господи, Боже мой, если меня не убьет ракета, то вы точно задушите». – вспоминает она один из самых забавных случаев за этот период.
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