Об этом он рассказал на своем канале.

«Иногда у меня складывается такое впечатление, что путин, предчувствуя скорую смерть, решил забрать с собой в могилу как можно больше россиян. А россияне, судя по всему, вовсе и не против. Что нужно сделать с человеком, чтобы вытравить из него базовый инстинкт самосохранения?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, путин настолько сильно чувствует, что россия проигрывает войну, что даже на полном серьезе решил прикрыть свое поражение заявлениями о ядерном ударе, последствия которого абсолютно непредсказуемы. Как подчеркнул Борис Тизенгаузен, путин хочет развязать ядерную войну, чтобы поставить Украину на колени, но украинцы не сдадутся даже в случае ядерных ударов.

«Украинцы уже показали, что плевать они хотели на все эти страшилки недофюрера. Украинские солдаты в бою поют гимн Украины, потому что любят свою страну и готовы отдать за нее свою жизнь, а российский солдат идет воевать либо за деньги, либо потому что так надо», - отметил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Украина официально подала заявление на вступление в НАТО: «В ускоренном порядке».

Также Politeka сообщала про гарантии безопасности Украине перед вступлением в НАТО: Зеленский разъяснил ситуацию.