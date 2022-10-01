Об этом он рассказал на своем канале.
«Посмотрел бюджет на 2023 год, выделено денег 850 миллиардов на оборонную сферу, и там нет денег на разработку вооружений», - сообщил Павел Себастьянович.
По словам предпринимателя, в Украине часто можно услышать заявления о том, что нам необходимо свое вооружение, надо производить собственные дроны.
«Нам надо создать что-то, что даст нам моментальное преимущество на поле боя. При чем это должно производиться в неограниченных количествах. То есть они (россия – Ред.) прислали к нам 300 тысяч новобранцев, у нас 300 тысяч дронов для них есть. Каждому персонально дрон в лоб», - заявил Павел Себастьянович.
Как писала ранее Politeka, мобилизация в россии: Данилов рассказал о катастрофе, которая ждет путина.
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Также Politeka сообщала, что Украина официально подала заявление на вступление в НАТО: «В ускоренном порядке».