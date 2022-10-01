Мария Тихая рассказала, что сегодня религия превращается в бизнес, а люди имеют ошибочное представление о добре и зле.

Об это она рассказала в программе «Разные люди».

Как объясняет ведьма, магия не имеет цвета, нет белых и черных практиков, они просто работают с одними силами и со вторыми. К тому же, добавляет она, христианские эгрегоры, то есть Иисус Христос, Бог, и антихристианские, например, церковные черти, бесы, антихрист, дьявол – это составляющее одного и того же процесса.

«Я вообще не призираю никакую веру, потому что пускай человек верит во что угодно, главное, чтобы оно помогало. Но я против фанатизма в любой вере. Когда христиане начинают облизывать ложки, а у нас ковид; когда русский патриарх Кирилл говорит идти на войну и умирать, все равно воскреснут, а сам садится в Mercedes и уезжает. Это совсем не вера, это бизнес. Нашу веру превратили в бизнес», - рассуждает Мария Тихая.

По ее мнению, сегодня у нас немножко искаженное понимание того, что есть добро, а что – зло. Гостья программы объясняет, что добро – это чистейшая светлая энергия, это смерть. В то же время она отмечает, что все привыкли думать о смерти как о чем-то страшном и злом, но на самом деле это легкость и обнуление, это чистота. По словам ведьмы, от практиков-некромантов, которые работают со смертью, идет чистая энергия.

«Добро – это любовь, а смерть – это и есть любовь. У каждого свое зло, для меня это русские в данный период времени. Для меня хороших русских нету, у меня были клиенты русские, я общалась с русскими, были знакомые, друзья, сейчас их нет», - объясняет Мария Тихая.

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