Мария Тихая сделала расклад карт таро на смерть путина и объяснила, что этот человек поставил себя выше богов, за что расплатится.

Об это она рассказала в программе «Разные люди».

«Если падает дьявол, а я спросила именно про смерть, это смерть неестественная, то есть не от болезни, не от старости, а именно насильственная, дьявол. Я считаю, что его все-таки кокнут из окружения», - рассказывает Мария Тихая.

Тем не менее, добавляет она, смерть путина вряд ли что-то особо изменит. Также ведьма надеется, что смерть российского президента произойдет раньше, чем в течении 5 лет.

Как объясняет гостья программы, смерть и рождение человека – это роковые события, которые никак нельзя изменить. Но в случае с путиным она считает, что смерть приблизить вполне можно.

«Я ненавижу, когда человек переходит грань и считает себя выше богов. Он перешел все грани, он считает себя богом. Он считает, что может вершить, творить, не знаю, все, что угодно. Это неправильно, это перекос полнейший. На самом деле просто мясо», - объясняет Мария Тихая.

Как сообщала Politeka, Кучеренко рассказала, какого результата пыталась добиться россия в переговорном процессе с Украиной.

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