В период с 23 по 29 сентября 2022 года территориальные и межрегиональные территориальные органы Государственной экологической инспекции Украины провели 35 мер контроля и составили 103 протокола об административных правонарушениях.
Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.
Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.
За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму более 1,4 млн гривен. В добровольном и принудительном порядке нарушители возместили в государственный бюджет претензии на сумму почти 3 млн гривен.
Справочно.
С начала года, за нарушение в сфере охраны природной окружающей среды инспекторы рассчитали более 1,32 млрд гривен ущерба, из которых 750 млн гривен ущерба нанесена земельным ресурсам.