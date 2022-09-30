В период с 23 по 29 сентября 2022 года территориальные и межрегиональные территориальные органы Государственной экологической инспекции Украины провели 35 мер контроля и составили 103 протокола об административных правонарушениях.



Об этом идет речь в сообщении Государственной экологической инспекции Украины.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму более 1,4 млн гривен. В добровольном и принудительном порядке нарушители возместили в государственный бюджет претензии на сумму почти 3 млн гривен.