Мария Тихая рассказала, чем является смерть для некромантов и какие правила в общении с мертвыми не должны переступать живые.

Об это она рассказала в программе «Разные люди».

«Смерть вне эгрегора находится. То есть, когда человек умирает, с него слетают все привязки, все эгрегоры. Не важно, кто ты, христианин или мусульманин, она просто обнуляет. Тело эфемерно, оно просто разлагается в земле или сжигается, кремируется, а душа бесконечна и вечна», - объясняет Мария Тихая.

Как она рассказывает, все всегда ходят на кладбище, поминают мертвых, свою семью, а также собирают конфеты, что вообще-то неправильно. Ведьма подчеркивает, что это принадлежит не нам, а мертвым, мы приходим не к себе домой, а в гости.

Поэтому, констатирует она, с кладбища нельзя ничего забирать, даже если что-то выпало: упали очки – оставляем, упал кошелек – забираем деньги, но кошелек оставляем. То есть, отмечает гостья программы, какая-то плата все равно должна быть, такие правила.

«У некромантов, у людей, которые работают с мертвыми, у нас соприкосновение со смертью очень плотное. 24/7 мертвых слышать – можно головой тронуться. Я и слышу, и вижу, и чувствую, но не регулярно. Благодарю смерть за то, что она меня ограничивает. Смерть – это богиня», - отмечает Мария Тихая.

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