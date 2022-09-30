Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия пока не в том положении, чтобы диктовать кому-то свои правила.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Российскую федерацию нужно как можно скорее признать государством-террористом. Все акты уничтожения украинцев надо признать актом геноцида. Это будет способствовать тому, чтобы российская федерация после нашей победы стала безъядерным государством. И кстати, я не уверен, что она у них там вообще активная, потому что в начале полномасштабного вторжения мы видели, какое там полуразобранное оружие ехало», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, еще не факт, что там вообще это все ядерное оружие в россии работает и готово к использованию. Кроме того, российская федерация уже доказала, что она далеко не вторая армия мира. То есть, как отметил Александр Качура, россия сейчас находится уже не в том положении, чтобы что-то диктовать и кому-то угрожать.

«Та позиция, которую озвучивают наши партнеры, в том числе и Британия, что они могут даже дать отпор и тоже нанести ядерный удар по россии. Я считаю, что это будет абсолютно правильным подходом, потому что в этом случае все страны мира защищают не Украину, они защищают вообще существование нашей планеты», - заявил Александр Качура.

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