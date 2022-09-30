Командир спецподразделения ССО ВСУ Денис Ярославский рассказал, что до конца этого года Украина вернет оккупированные территории, и заявил, что именно Кавказ является ключом к мятежам в россии.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По убеждению военного, Украина сможет вернуть Херсон, Луганщину уже до конца этого года. К тому же, добавляет он, что бы там ни голосовали на референдумах, россия потеряет в имидже больше, чем если бы они стратегически вывели свои войска. Поэтому, констатирует гость программы, до конца года Украина вернет оккупированные территории и ее никто не остановит.

«россия сотни лет жила под страхом некоего царя, феодала, монарха, тирана. Они за сотни лет на уровне ДНК все это употребляли в свой организм, передавали из поколения в поколение. Поэтому я считаю, что ждать бунт и переворот в россии… нет, не ждите», – подчеркивает Денис Ярославский.

Попутно он отмечает, что стоит обратить внимание на происходящее сегодня на Кавказе и какие настроения там преобладают. По мнению военного, эту ситуацию нужно разогревать, чтобы градус бунта в Чечне рос. По его словам, этот раскол может заставить все остальные республики начать колоться, а следовательно, нужно проводить не только военные операции, но и информационные и политические.

«Но россия штопана как одеяло из лоскутов, из разных национальностей. И самая гордая из них национальность, которая, возможно, еще что-нибудь сделает, это Кавказ. Именно сейчас на Кавказе мы наблюдаем бунт», – констатирует Денис Ярославский.

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