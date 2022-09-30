Эксперт по проблематике ОРДЛО и рф Мария Кучеренко сообщила, что Дмитрий Козак ошибочно рассчитывал на то, что украинский народ примет его приказы.

Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

Мария Кучеренко рассказала, что приближенный к путину человек, участник переговоров на стороне рф Дмитрий Козак не уважал оппонентов в переговорах и думал, что те сразу будут выполнять его команды.

«Вообще свобода как таковая – это не то, что для него важно, не то, что для него ценно. И я думаю, что, если задать ему вопрос о том, что такое свобода, ему будет очень трудно на него ответить. И в случае с нами, вот в случае с нормандским форматом, с трехсторонней контактной группой, он ведь очень ловился на свои собственные убеждения, ложные убеждения, и они становились его ловушкой», - сообщила Мария Кучеренко.

По словам эксперта, Дмитрий Козак думал, что в переговорах, особенно с Украиной, может отдавать команды, свои какие-то распоряжения, и все подожмут хвосты и будут его слушаться, выполняя его приказы. Мария Кучеренко подчеркнула, что Дмитрий Козак был уверен в том, что неуважаемые им люди в переговорах сразу примут его приказы и потом народ тоже с восторгом их примет.

«То есть здесь очевидно есть ошибка. Если ты считаешь, что ты можешь этим людям диктовать свою волю, то как эти люди, которых ты презираешь, по сути, могут продиктовать свою волю, ну твою в этом случае, кому бы это ни было еще», - заявила Мария Кучеренко.

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