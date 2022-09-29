Как стать у нас онлайн покупателем

Если вы до сих пор посещаете офис страховой компании или пользуетесь услугами ее агентов, то должны понять, что тут вы не сэкономите, если этого хотите. Ведь их труд страховой компании нужно оплачивать. Это и делается за счёт ваших средств. Тем более это трата времени, риски, связанные с растущим опять ковидными заболеваниями. В данном случае вам нужно просто зайти на страницу сайта проверенного агрегатора, такого как Британский BritishInsurance: https://britishinsurance.com.ua по интересующему вас продукту: полису ОСАГО, полису туристической страховки и вскоре ещё "Зелёной карте". Сначала с помощью нашего калькулятора сделайте мгновенный расчёт стоимости страховки для вашего автомобиля с учетом разных франшиз у разных страховых. Если вам интересно, то поинтересуйтесь данными по компании или зайдите почитайте инструктивные статьи.

Как выбрать надежную страховую компанию с лучшими условиями. На что следует обратить внимание

На франшизу –от которой зависит стоимость полиса конкретной страховой программы. Чем она меньше, тем "автогражданка" дороже. Если у вас небольшой опыт вождения или случаи ДТП уже были, то лучше выбрать нулевую франшизу. И тогда даже небольшие убытки в несколько тысяч гривен будут оплачены страховой компанией. Не экономьте на цене несколько сотен гривен, так это обернётся необходимостью покрывать более 3000 гривен за свой счёт.

Минимальная цена полиса –это самая важная для большинства опция. Но удостовертесь, что компания, предлагающая такую цену надёжна и вы не будете иметь проблему при получении выплаты. Как можно оценить надежность? Посмотрите критерии рейтинга страховщиков.

Выбор наиболее дорогого полиса. Да. Это реже бывает статистически чем выбор полиса по минимальной цене. Но пользователи, которые берут за основу принятия решения по выбору дорогого полиса, будут правы, но при ряде условий, которые вы сами и оцените:

Опции страховой (поддержка 24/7 при ДТП, ДГО, структура собственности, эвакуация при ДТП и другие).

Рейтинг страховой (смотрите ниже).

Отзывы о ней.

Рейтинг страховых компаний Украины. Обязательно учтите его в военное время

Читайте у нас в блоге аналитику: «Рейтинг страховых компаний в 2022 году. Как лучше выбрать страховую компанию для страхования авто: "автогражданки" и КАСКО и туристического страхования онлайн – советы». Сегодня в военное время тяжелее оценить указанные критерии. Так МТСБУ опубликовало оценку деятельности страховщиков по результатам 4 квартала 2021 года в августе этого года: https://mtsbu.ua/files/OcnkDSK/2022/Svitlofor_4_kv_2021_16_08_22.pdf. И более публикаций за первый и второй кварталы в цветной индикации нет. Но даже если и до войны «светофор» (цветная индикация оценок деятельности страховщиков) вас предупреждал о негативной характеристиках красным и жёлтым цветом:

«качество урегулирования убытков»,

«уровень жалоб от потерпевших и страхователей»,

то примите это к сведению при принятии решения.

Но есть публикации МТСБУ в виде табличных показателей деятельности за первый и второй кварталы. Мы обновим статью о рейтинге страховщиков по новым результатам второго квартала. А сейчас мы покажем список страховщиков, которых нужно выбирать при покупке полиса ОСАГО. Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в апреле-июне 2022 года урегулировали в срок до 60 дней с даты ДТП 35,7% требований за ущерб имуществу, что на 43% меньше по сравнению с 1 кварталом текущего года (62,5%). Как видим – серьёзное падение количества урегулированных убытков произошло за счёт ряда страховщиков, которые сильно задерживают выплаты или не платят вообще. Это серьёзные угрозы для вас в случае выбора страховщика, который задерживает выплаты на многие месяцы. И пока невозможно предвидеть кто из них уйдёт с рынка, а кто останется, исправив ситуацию с оплатой клиентов. В худшем случае вам придётся оплачивать убытки в военное время за счёт собственных средств по возможным решениям суда.

Какие ж компании имеют этот показатель выше среднего?

Вот в таблице 13 страховых, которые имеют показатель выше среднего (в 35,7%) по урегулированию в срок до 60 дней с даты ДТП.

МТСБУ также сообщило, что за второй квартал 2022 года в бюро поступило 363 жалобы на действие его членов, что на 20,2%больше, чем за аналогичный период годом ранее. Но вот учтите и пятый критерий: отзывы клиентов на сайтах, которые специализируются на сборе отзывов онлайн.

Выбор туристической страховки. Здесь не стоит экономить. Достаточно за последние пару лет опубликованы журналистами статьи о серьёзных денежных потерях клиентов, выехавших за рубеж и не получивших оплату убытков при наступлении заболеваний ли травм. Мы не будем сейчас судить: виноват ли турист или страховщик, решивший сэкономить тысячи долларов, которые потратил клиент за рубежом и не получил возмещение от страховщика. Выберите для себя: медицинские расходы (30000– 50000 EUR) и несчастный случай, возмещение затрат при потере багажа, гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами

Стоимость страховки на авто

Заходя на сайты, вы увидите разные рекламные описания возможных скидок. Но чтобы вы были уверены, что обещанные скидки реальны, зайдите через калькулятор, который рассчитает реальные цены всех полисов уже с учётом скидок даже просто по параметрам авто. И тогда только вы их можете сравнивать с ценами на других сайтах. А вот скидки не сравнивайте: на сайтах, например, могут быть разными начальные цены полиса в выдаче. И тогда обещанная скидка в 15% даст большую цену нежели скидка в 10%.

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