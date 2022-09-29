Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«С 1 января следующего года кардинально меняют условия работы для многих предпринимателей, им придется работать только по безналичному счету. Вводят кассовые аппараты», – сообщает Екатерина Котенкова.
Об этих грядущих изменениях, отмечает она, предупреждает Государственная налоговая служба. По словам журналистки, заканчивается переходный период, о котором говорили после недовольства из-за ввода кассовых аппаратов в прошлом году. К тому же, отмечает она, отмечается, что это актуально перед введением налоговой реформы в ходе которой планируют серьезно сократить налогообложение бизнеса.
«То есть со следующего года все предприниматели, занимающиеся торговлей в населенных пунктах численностью более 25 тысяч человек, будут обязаны проводить торговые операции только по безналичному расчету. Так говорится в сообщении ГНС», – объясняет Екатерина Котенкова.
В то же время она сообщает, что исключения сделают для плательщиков единого налога первой группы, предпринимателей, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, занимающих выездную или выносную торговлю, занимающих торговлю собственноручной, выращенной или откормленной продукцией.
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