Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил, что этой мобилизацией путин просто оттягивает время, но весь мир уже понял, что никакой умеренной политики в отношении россии больше быть не может.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Совершенно очевидно, что эта мобилизация фактически изнутри разрушает общественный договор в российской федерации. россия фактически находится на пороге тектонических изменений, ведь неприятие подавляющего большинства российского общества участия мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в боевых действиях создает революционную ситуацию, ситуацию, близкую к бунту», - отмечает Владислав Селезнев.

Тем не менее, констатирует он, даже несмотря на эти риски, путин решил объявить мобилизацию. По мнению военного, это все просто оттягивание времени, кремль рассчитывает, что европейское и мировое общество устанут от войны или что случатся какие-то другие, пока неожиданные для всех участников процесса действия, которые будут работать на пользу российской федерации.

Также гость программы утверждает, что украинский Генштаб действует рационально, а наши западные партнеры никоим образом не уменьшают объемы военно-технической помощи и не задают вопросов об отказе от войны и уступок. Как он отмечает, сегодня все понимают, что снисходительная политика к россии в свое время привела к оккупации Абхазии, Южной Осетии.

«Умеренная позиция европейских и мировых лидеров была фактически аннексией Крыма в 2014 году, оккупации части Донецкой и Луганской областей. Теперь совершенно очевидно для всех то, что путина нужно остановить, иначе он продолжит свои захватнические действия», – констатирует Владислав Селезнев.

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