Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Если посмотреть на цифры, которые предоставило правительство в проекте бюджета 2022-23, у нас получается катастрофическая ситуация. Это первый, по сути, военный бюджет, это бюджет военного времени. Так должно быть, но этот бюджет сверстан на налоговой базе и по лекалам мирного времени», - сообщил Юрий Гаврилечко.

По словам экономического эксперта, государственный бюджет на следующий год должен больше ориентироваться на вызовы военного времени. Юрий Гаврилечко подчеркнул, что в новом бюджете во время войны должны быть профинансированы государственные и правительственные оборонные программы. В то же время, как сообщил эксперт, бюджет, предоставленный на оборону, считается очень странно.

«У нас на оборону комбинируются расходы на зарплату военнослужащим, зарплату правоохранителям, зарплату спецслужбам. И это почему-то считаются расходы на оборону. В основном, там одни зарплаты. Это только часть расходов, при чем не на оборону, а на оборону и внутреннюю безопасность вместе», - отметил Юрий Гаврилечко.

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