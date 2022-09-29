Об этом она рассказала на канале my.ua.
«У нас есть Гаагская конвенция о легализации 1969 года, которая предусматривает упрощенную систему легализации – апостиль. И есть легализация документов, определенная процедура, когда проходим несколько органов, отмечаем подлинность этого документа. В Украине легализацию могут осуществлять Министерство юстиций, Министерство иностранных дел и Министерство образования», – сообщила Зоряна Пелех.
По словам юриста, Министерство образования занимается легализацией исключительно тех документов, которые касаются образования и выданы государственными органами образования и различными образовательными учреждениями. Также, как отметила Зоряна Пелех, нотариусы получили полномочия по проставлению апостиля.
«Апостиль – это такая упрощенная система легализации, это такой штамп, который подтверждает, что этот документ, подпись и печать данного лица, которое поставило подпись, отвечает законодательным требованиям на той территории, где издан документ», - заявила Зоряна Пелех.
Как писала ранее Politeka, Екатерина Котенкова сообщила, что в октябре будут произведены перерасчеты пенсии в связи с изменением размера минимальной зарплаты.
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Также Politeka сообщала, что Екатерина Котенкова рассказала, что установили ставки акцизного налога в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизеля.