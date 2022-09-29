Об этом он рассказал на своем канале.

«Неделя была сложной для всех нас, мне кажется. То, что сделал путин, то, что сделало руководство российской федерации, объявив мобилизацию, все эти референдумы, угрожая начать ядерную войну, — это как-то некрасиво. Вот 24 февраля путин убил себя, в смысле 24 февраля, когда напал на Украину. Он до этого делал много гадостей, сколько людей он уничтожил, все, что угодно. Но вот 24 февраля он лично убил себя, я считаю», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, с 24 февраля, когда рф начала полномасштабную войну против Украины, стало понятно, что путину и его режиму осталось недолго. Михаил Шейтельман подчеркнул, что нет у этой войны такого исхода, что путин останется главой рф. Второй удар по своему режиму путин совершил 21 сентября, когда объявил мобилизацию и проведение референдумов на оккупированных территориях Украины.

«Я считаю, что 21 сентября он (путин – Ред.) убил российскую федерацию как государство, потому что он все субъекты федерации и всех россиян втравил в эту войну», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, соотношение будет 1 к 5: разведка узнала, сколько тысяч мобилизованных кремль перебросит в Беларусь.

Также Politeka сообщала, что будет иметь серьезные последствия: оккупантов ждет «котел», бойцов ВСУ уже не остановить.