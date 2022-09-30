Нотариус и владелица юридической фирмы ZP Law office Зоряна Пелех рассказала, сколько сегодня в Украине внутренне перемещенных лиц и в каких областях их больше всего.

Об этом она рассказала на канале my.ua.

«Статус внутренне перемещенных лиц и такой термин появились в Украине не с 24.02, он у нас появился с 2014 года. Что касается 2014 года, столь большой волны, наплыва, как сейчас, не было. Украина с очень многими факторами столкнулась 24.02, поскольку очень многие у нас перемещались, динамика до мая росла. К примеру, в мае было 7,5 миллионов внутренне перемещенных лиц», - сообщает Зоряна Пелех.

Как она объясняет, внутренне перемещенные лица – это не только те, которые переместились из области в область, а также в пределах одной области, но обязательно не пересекали границу. По словам гости программы, человек теряет статус ВПЛ, как только пересекает границу или же устраивается на работу, поскольку тогда считается, что у него теперь есть доход и в помощи он больше не нуждается.

«Сегодня у нас зарегистрировано 2,5 миллиона внутренне перемещенных лиц по данным Международной организации по миграции ООН. Также по этим данным сегодня говорят о том, что все-таки 68% возвращаются на свои места», – отмечает Зоряна Пелех.

Как она рассказывает, сегодня в Украине по внутренне перемещенным лицам первое место занимает Киевская область – 300 тысяч, второе – Днепропетровская, третье – Винницкая. В то же время нотариус отмечает, что эта динамика изменялась в течение полугода войны.

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