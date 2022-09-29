Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что война не закончится на победе Украины на фронте, ведь россия в сегодняшнем своем виде всегда будет нападать.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Легких прогулок не бывает. Проблема в том, что мы платим за каждый освобожденный метр жизнями украинских бойцов, это неизбежная цена и это очень неприятно», - подчеркивает Кирилл Сазонов.

К тому же, добавляет он, россия отправляет на фронт буквально мусор, это зеки и другие деклассированные элементы общества, а Украине терять цвет нации на фронте жаль. Тем не менее, подчеркивает эксперт, это неизбежная проблема войны: она пожирает не только ресурсы, она пожирает людей.

«Пока россия в нынешнем виде существует, она будет пробовать оккупировать соседей. Это для них как дышать, как есть, это для них естественное состояние. Залужный совершенно прав, россия в нынешнем виде будет пробовать нападать через год после победы, через 2 года, через 5, через 10, но они полезут опять. Из этого надо исходить, то есть нужны новые все-таки какие-то гарантии безопасности для Украины, они сейчас обсуждаются, нужна милитаризация государства и развал россии», - убежден Кирилл Сазонов.

Также он считает, что путин старается затянуть войну. По мнению гостя программы, в идеале для россии было бы дотянуть до распутицы, ведь зимой гораздо сложнее будет двигаться, наступать, и контрнаступление Украины будет тяжелее. А весной, рассуждает политолог, они все же попытаются провести нормальную мобилизацию, сделать из этой толпы хоть что-то, похожее на армию, где-то добыть еще технику и попробовать еще раз.

Как сообщала Politeka, Качура заявил, что мы будем постепенно освобождать все оккупированные территории, включая Луганщину.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какая вероятность того, что россия использует ядерное оружие.