Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

На минувшей неделе государственные инспекторы по охране окружающей природной среды совершили ряд выездов, и, в рамках своих полномочий, приобщились к фиксации ужасных последствий российской оккупации на Харьковщине.

В ходе проведенных обследований ряда инфраструктурных объектов города Изюм установлено, что в результате обстрелов были разрушены и повреждены здания и сооружения:

- общежития Коммунального учреждения здравоохранения «Изюмского медицинского профессионального колледжа»;

– Коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи города Изюм».

В результате вражеских обстрелов и последующих разрушений вызвано засорение земельных участков боеприпасом, пластиком, древесиной, черными и цветными металлами, стеклом, бумагой, кирпичом, бетоном и т.д. Общая площадь засорения всех объектов составляет 11299,84 м2, объем образованных отходов свыше 400 м3. Общая сумма причиненного ущерба окружающей среде составляет почти 655 млн. гривен.

Справка:

Ущерб, причиненный государству в результате нарушения природоохранного законодательства, рассчитан в соответствии с Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам вследствие чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения, утвержденного приказом Минокружения от 04.04.2022 11.04.2022 под № 406/37742.