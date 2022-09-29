Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Мы уже видим, что, очевидно, российским войскам отдается команда стоять до последнего, не считаться с потерями. У них же историк в кремле, который главы читает избирательно: тут почитает, это пропустит. У меня есть совет, что ему сейчас читать – взять книгу «Революция 1917 года». Он идет по стопам ошибок, которые были», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, россия сейчас повторяет Вторую мировую с этими командами стоять до последнего, с последним рубежом обороны. К тому же, добавляет эксперт, очевидно, российским военным пригрозили, потому что увеличили уголовное наказание за дезертирство и сдачу в плен. В общем, констатирует он, увидим, как они будут там стоять до последнего, когда ВСУ перекроют им просто поставки.

«Никогда ни один советский руководитель, секретарь компартии не позволял себе таких безответственных заявлений, которые себе позволяет путин по применению ядерного оружия», - подчеркивает Александр Мусиенко.

В этой ситуации, считает он, прежде всего нужно рассчитывать на сдерживание. То есть, объясняет эксперт, речь идет о четких сигналах Запада: если россия сделает так, то получает аналогичный ответ. В конце концов, добавляет он, и в самой россии может найтись кто-то, кто просто не выполнит приказ и саботирует его, а путина отстранит от должности, пусть и не потому, что его политика уже никого не устраивает, а для того, чтобы сохранить свою жизнь.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что украинский народ должен верить Вооруженным силам Украины.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, какова вероятность того, что россия использует ядерное оружие.