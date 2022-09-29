Офицер движения сопротивления «Свободная Украина» Андрей Тетерук рассказал, почему российское руководство отсылает на фронт совсем не подготовленных людей и почему такая спешка с мобилизацией.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Очевидно, из-за того, что они долго не хотели принять очевидную вещь: понеся огромные потери во время своей агрессии, они не стали не способными наступательные операции. Никакая война не выигрывается обороной. И поэтому в целях достижения тех целей, которые поставил перед военными путин, они, очевидно, пришли к выводу, что у них тот потенциал, который был накоплен, целиком и полностью недостаточен для выполнения наступательных операций», - объясняет Андрей Тетерук.

К тому же, добавляет он, удержание оккупированных территорий не является приоритетным для российского руководства. Вместо этого, рассказывает военный, они все еще продолжают считать, что у них есть и способности, и техника, и личный состав для того, чтобы все же победить Украину, пусть даже для этого придется бросать в бой неподготовленных россиян. По его мнению, эта мобилизация вообще является попыткой догнать вчерашний день.

Также гость программы напоминает, что с 1 октября в Украину согласно ленд-лизу начнут ехать огромные партии всей необходимой бронетехники, ракетных систем залпового огня, ствольной артиллерии, патронов в количествах, которые будут обеспечивать победу ВСУ. На это, подчеркивает он, и сделана ставка.

«Поэтому путин понимает, что эта игра не может быть пролонгирована во времени, принимать решение нужно здесь и сейчас. Вот почему он пытается на скорую руку набросать на линию фронта эти десятки тысяч мобилизованных», - констатирует Андрей Тетерук.

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