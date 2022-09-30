Публицист Александр Новохатский сообщил, что человек должен почувствовать свою готовность к заключению брака.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«В украинских общинах, в украинских семьях было принято планировать браки. Современное украинство частично продолжает эту традицию, потому что это состояние любви, влюбленности проходит, как и любой химический процесс, а вот состояние взаимного уважения, любви, когда ты воспринимаешь весь мир как продолжение себя самого, он как раз раскрывается и приобретает очень большое значение », – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, для многих украинцев, осознающих свою украинскость, живущих в том внутреннем пространстве воли, которое соединено с внешним, заключение брака – это ответственный шаг. Александр Новохатский подчеркнул, что человек, планирующий заключение брака, должен быть полон готовности к этому.

«Это ответственный шаг, полный готовности к ведению совместного хозяйства, к поддержке в любых обстоятельствах, в горе и в радости, с детьми или без детей. Это существенная такая вещь», – добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский рассказал о восприятии украинства.

Также Politeka сообщала, что Александр Новохатский заявил, что любое проявление социальной активности – следствие несоответствия условиям.