Специалисты Госэкоинспекции провели курсы повышения квалификации по теме: «Организация и осуществление мер государственного рыночного надзора в сфере ответственности Госэкоинспекции».

Участники мероприятия, среди которых были спикеры профильных ведомств и учреждений, специалисты территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции обсудили такие важные вопросы, как:

- качество моторных топлив на потребительском рынке Украины;

- реализация нефтепродуктов на АЗС в соответствии со стандартами EN 228 (автомобильные бензины) и EN 590 (дизельное топливо);

- проведение оценки соответствия продукции;

- неконтрольное применение добавок, присадок и красителей субъектами хозяйственной деятельности, особенно распространяющими моторные топлива собственного бренда.

Кроме того, во время встречи спикеры отметили важность выполнения Директив ЕС, направленных на достижение удовлетворенности качества воздуха, механизмов, позволяющих сокращать выбросы парниковых газов и предупреждать первичное загрязнение атмосферы оксидом азота, невоспаленными углеводородами, другими токсичными выбросами, выбрасываемыми через отработанные газы. испарения от механических транспортных средств, создавая (прямо и косвенно) угрозу для здоровья и окружающей среды. Выполнение последних будет очень сложным из-за использования некачественного топлива на рынке нашей страны.

Напомним, что в настоящее время, в связи с введением военного положения, специалисты Госэкоинспекции временно не осуществляют государственный рыночный надзор за соответствием требований технического регламента бензинов. Поэтому можно утверждать, что возникает прямой риск для потребителей стать жертвой нечестных на руку предпринимателей, понимающих, что из-за запрета проведения проверок характеристик продукции распространителей и производителей можно злоупотреблять данной ситуацией и продавать неясное топливо. В результате получаем недовольство наших граждан, которые тратятся на ремонт своего транспорта, и колоссальный ущерб окружающей среде и атмосферному воздуху в целом.

Одним из путей решения проблемы неясного топлива на рынке Украины сегодня является проведение камеральных проверок (документальных), что позволит минимизировать объемы некачественного топлива, попадающие на украинский рынок в результате войны. Украинцы имеют право на качественное топливо, не зависимо от ситуации и военного положения.

Справка:

Директивы ЕС:

- Директивы 98/70/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 октября 1998 г. о качестве бензина и дизельного топлива и внесении изменений и дополнений в Директиву Совета 93/12/ЕС;

- Директивы 2009/30/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. о внесении изменений в Директиву 98/70/ЕС, касающуюся технических требований, связанных с бензином, дизельным горючим и газойлем;

- о внесении изменений в Директиву Совета 1999/32/ЕС, касающуюся технических требований, связанных с топливом, используемым для судов внутренней навигации.