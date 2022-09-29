Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о законопроекте №7668-д, согласно которому в Украине возвращают акциз на топливо, и отметила, насколько вырастут цены.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Установили ставки акцизного налога в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизеля. Со второго месяца военного положения действовала ставка 0. На сжиженный газ, бутан, изобутан – вернуть довоенные 52 евро за 1000 литров, сейчас – 0. На альтернативные виды топлива с добавлением биоэтанола – снизить ставку акциза до 100 евро за 1000 литров», - сообщает Екатерина Котенкова.

В то же время для топлива на нужды Минобороны, отмечает она, установили нулевую ставку акциза на период военного положения, что понятно. По словам журналистки, все ставки действуют до конца военного положения. Если же его не отменят до 1 июля 2023, добавляет она, то полный акциз вернут с этой даты.

Как сообщает журналистка, закон вступает в силу через день после опубликования, а на введении акциза настаивает именно Кабмин.

«Если подсчитать, если акциз на бензин будет установлен где-то в размере 100 евро за тысячу литров, реальный рост стоимости литра топлива на АЗС будет составлять где-то 4-4,5 гривны. Так, на литр бензина или дизеля добавляется акциз примерно размером 4 гривны к цене газа примерно в 2 гривны», - подсчитывает Екатерина Котенкова.

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