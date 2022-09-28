Американский военный Гарри Табах прокомментировал ситуацию с ленд-лизом для Украины и объяснил, от чего зависят поставки оружия.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает военный, еще в мае был подписан ленд-лиз для Украины, а он до сих пор все не идет. К тому же, добавляет он, ни Байден, ни его окружение никак не комментируют эту ситуацию и не упоминают о ленд-лизе. Тем не менее, подчеркивает гость программы, на такую помощь Украине дал свое согласие американский народ, он дал президенту право поставлять Украине оружие в обход Конгресса, в обход бюджета.

«Вам говорят, что это привязано к какому-то финансовому году – брехня, не привязано. Это привязано к двум годам – 2022 и 2023. Даже если говорить о финансовом годе, то финансовый год 2022 начался в октябре 2021», - подчеркивает Гарри Табах.

Дальше, рассказывает он, 6 сенаторов, среди которых было 4 республиканца и 2 демократа, заявили, что хотят обойти Белый дом и издать закон, чтобы Пентагон и Госдеп напрямую давали оружие Украине, но это не прошло. Кроме этого, добавляет военный, 20 очень уважаемых политиков написали статью с обращением к народу по поводу того, что надо наконец давать Украине ленд-лиз.

«Если придут республиканцы к власти, то, похоже, республиканцы будут за то, чтобы давать оружие и давать лендлиз Украине, так как это была их инициатива, так как они постоянно пытаются идти в обход», - рассуждает Гарри Табах.

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