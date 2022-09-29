Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о перерасчетах пенсии в октябре, объяснила, с чем это связано и сколько теперь будут получать украинские пенсионеры.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Пенсионном фонде Украины сообщают, что в октябре будут произведены перерасчеты пенсии в связи с изменением размера минимальной зарплаты: с 6,5 тысячи до 6 700 гривен. Именно это является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж для мужчин 35 лет, для женщин – 30 лет», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, у таких пенсионеров минимальный размер пенсии составит 2680 гривен. А для исчисления размера пенсии по возрасту, объясняет журналистка, имеет значение продолжительность именно приобретенного страхового стажа и величина заработной платы, с которой платились взносы.

«Людям, которые работают, в частности обеспечивают себя работой самостоятельно и зарегистрированы как ФОП, минимальные пенсии по возрасту на уровне 40% от минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы. Хочу напомнить, что минимальный размер пенсии неработающих граждан, имеющих необходимый трудовой стаж до 01.10.2022 года, будет составлять 2 600 гривен», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, минимальный размер пенсии по возрасту неработающих граждан, не достигших возраста 65 лет при наличии необходимого стажа, устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. И с 01.07.2022 года, констатирует журналистка, он составляет 2227 гривен. Также она добавляет, что могут быть установлены доплаты за сверхурочный стаж, другие надбавки и повышения, предусмотренные законодательством.

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