Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Вот сейчас военные эксперты, ученые все чаще выделяют в качестве отдельного направления военных действий когнитивную войну. То есть это набор инструментов, связанных с медиа, соответственно, с такими способами ведения войны, как пропаганда, агитация, мобилизация общественного мнения, которые задают определенные формулы и представления, из которых ты уже не выскочишь», - рассказывает Андрей Ермолаев.

По его словам, начиная в 2014 года уже, после Донбасса господствующим стало представление о том, что мы уже вошли в состояние войны, только вот такой какой-то странной, гибридной. К тому же, добавляет философ, это стало уже общепризнанным фактом, независимо от того, какой юридический, политический статус был у этих военных действий.

Тем не менее, он ставит вопрос о том, почему все же выиграл именно военный способ решения проблемы. Попутно он вспоминает 2020 год, когда россия заявила о своих гигантских планах развития, о геоэкономических амбициях и изменении системы безопасности, и 2021 год, когда президенты россии и Китая задекларировали свою позицию в отношении мироустройства и развитии мнополярности. По словам гостя программы, все же открытым остается вопрос, почему ведущие игроки международной арены не увидели в этом опасности и не пошли на перелом конфликтов интересов.

«Завершилось все это уже обменом вербальных ультиматумов в виде каких-то бумажек, которые подготовила москва с требованием согласиться, подписать, получила «нет» и, как результат, начало венной кампании», - констатирует Андрей Ермолаев.

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