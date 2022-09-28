Об этом он рассказал на своем канале.
По словам Александра Качуры, оккупанты действительно могут не выдержать давление украинской армии на Луганском направлении, ведь наши ребята, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины, в очередной раз доказывают, что они самые мощные в мире, и об этом в частности свидетельствуют результаты контрнаступления. В то же время, как отметил народный депутат, украинский народ должен верить ВСУ и верить в нашу победу.
«Никакие псевдореферендумы, никакие какие-то все истории, что будут рашисты делать, они не изменят наши планы. Мы будем постепенно освобождать все оккупированные территории, включая Луганщину», - заявил Александр Качура.
Также народный депутат отметил, что, когда Вооруженным силам Украины удастся выбить российскую армию из оккупированной в настоящее время Луганской области, то это полностью изменит планы российской федерации относительно наступления на украинские территории.
"Это полностью изменит карту, архитектуру плана по наступлению на территорию Украины со стороны россии", - добавил Александр Качура.
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