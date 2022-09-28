Об этом он рассказал на своем канале.

«Эти цифры нельзя озвучивать, но и международные прокуроры, и украинские правоохранительные органы, и иностранные юристы, и наши партнеры – все они помогают в том, чтобы все это (преступления российской федерации – Ред.) было задокументировано. То есть трагедия в Изюме и других городах не должна замалчиваться», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, кадры из Изюма должны увидеть абсолютно все люди в мире, чтобы они поняли, какое действительно лицо россии, современного нацизма. Александр Качура подчеркнул, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы как можно скорее закончить войну и прекратить геноцид россии против украинского народа, чтобы все виновные были наказаны. Также необходимо приложить усилия для того, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

«Эти предохранители уже и коллективная безопасность должны быть такими, чтобы им никто не смог противостоять, чтобы новый путин какой-то априори не смог появиться, и это (начало новой войны – Ред.) было невозможным», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, кремль после мобилизации может двинуть на Одессу: «Вести войну до упора».

Также Politeka сообщала, что украинцам объяснили слова Залужного о подготовке к следующей войне: «Покоя не будет».





