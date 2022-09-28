Об этом он рассказал на своем канале.

«Да, те военные, которые пришли на нашу территорию, они, согласно имеющимся сейчас нормам, будут нести ответственность. Но первопричина в том, кто это начал. И когда путин сядет на скамью подсудимых и все его высшее политическое руководство, когда они будут приговорены к пожизненному заключению, это будет пример для всех стран мира, что нельзя совершать такие акты агрессии в отношении демократических стран», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, все международные партнеры Украины должны подписать между собой соглашение или найти другой какой-то формат, который будет иметь целью создание международного трибунала для россии. Александр Качура подчеркнул, что решение о наказании россии должно быть общим и должно привести к результату, в этом вопросе должна быть поставлена ​​в конце концов точка.

«Это должен быть специальный трибунал, который осудит высшее политическое руководство российской федерации. То есть это должен быть трибунал, который поставит историческую точку, чтобы это больше никогда не повторялось, и ни один диктатор ни в одной стране мира не повторял то, что сейчас делает путин в Украине», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, кремль после мобилизации может двинуть в Одессу: «Вести войну до упора».

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