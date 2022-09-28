Эксперт по политическим и экономическим вопросам Георгий Биркадзе рассказал, какая вероятность того, что россия использует ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, сегодня мало кто знает и понимает, что у путина в голове и чего от него ожидать, ведь он ведет себя как игрок в карты, который все ставит на кон. В частности, он говорит о ядерной угрозе и о 4 доктринах россии по использованию ядерного оружия. По словам эксперта, по поводу трех доктрин ответ отрицательный, но вот к четвертой можно поставить вопросы.

«Четвертую, когда под угрозу поставлено само существование государства, можно интерпретировать, как хочешь, что они видят угрозу, что украинцы сейчас будут захватывать москву. Поэтому допускаю, что может быть, но, как по мне, он блефует и как тертый картежник все ставит на кон, чтобы испугать Европу», - рассуждает Георгий Биркадзе.

Также эксперт сообщает, что согласно последним новостям в американских СМИ ядерной угрозы нет. По его словам, прогнозам Соединенных Штатов Америки верить можно, ведь практически все, что они пишут, сбывается, где-то на 95%.

«На мой взгляд, есть все предпосылки, что он (ред. – путин) неадекватен и непредсказуем, и может быть, конечно, такая ситуация. Считаю, что Европа должна включится, все наши стратегические партнеры быстрее дать нам возможности, соорудить нам ПВО, чтобы мы могли спокойно закрывать небо», - констатирует Георгий Биркадзе.

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