Эксперт по политическим и экономическим вопросам Георгий Биркадзе заявил, что сегодня Украина воюет с россией за свою независимость и за ценности, на которых строится Европа.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Во-первых, я считаю, что уже после 24 февраля многие европейцы захотят иметь украинский паспорт. Все будет меняться», - заявляет Георгий Биркадзе.

По его мнению, для многих европейцев все же их идеология и ценности стоят намного выше и намного важнее, чем энергетические ресурсы, конъюнктурные выгоды и вообще любые богатства. Кроме того, добавляет эксперт Европа понимает, какую цену Украина сегодня платит за свою свободу и как раз за их идеологию, их ценности, на которых строится вообще это общество.

«На самом деле правительство делает все возможное, что можно сделать во время войны. Мы сегодня как раз начали завоевывать нашу независимость, по факту так и случилось», - заявляет Георгий Биркадзе.

Также он констатирует, что все уже понимают, что россия имела коварный план, она пыталась всяким образом подкупить людей, вливать свои нарративы сюда, зомбировать их с телевизора и рассказывать об исторических мифах. Именно поэтому, заключает эксперт, теперь нам приходится бороться за нашу свободу и независимость. К тому же, добавляет он, за 31 год независимости у нас еще не было такого тяжелого положения.

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