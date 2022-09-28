Публицист Анатолий Якименко сообщил, что россии после войны уже не должно существовать, поэтому нет смысла сейчас создавать гарантии безопасности.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Дело в том, что путин своим заявлением визуализирует этику западного мира: либо отсутствие реакции, либо ничтожная реакция. Реакция показывает упадок цивилизации. Дело в том, что сам факт угрожаемого оружием массового поражения говорит о том, что этот субъект (россия – Ред.) выносится за пределы цивилизации», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, любой субъект, выдвигающий угрозы, которые будут иметь очень масштабные трагические последствия, должен быть автоматически ликвидирован. И потому, как отметил Анатолий Якименко, когда пишутся документы безопасности, там должно быть четко указано, что после всех угроз и военных преступлений государства-агрессора не должно быть вообще, поэтому и речь о гарантиях безопасности уже не может.

«Этого субъекта уже не должно быть. И каким образом и как это должно быть – это уже другие вопросы. Это можно делать косвенно, не раздражая кремль, не визуализируя свои планы, не раскрывая. Это другое дело», – отметил Анатолий Якименко.

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