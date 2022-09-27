Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сегодня европейские страны не хотят пропускать убегающих от мобилизации россиян и мир не признает никаких российских псевдореферендумов.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Новая газета», российское оппозиционное издание, которое выходит в Европе, которое выехало, потому что в россии им запрещено работать, дало данные по сообщению источников в ФСБ, что 261 тысяча мужчин за эти несколько дней с момента объявления могилизации выехали из россии в Казахстан, Грузию», - рассказывает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, европейские страны, в частности, балтийские уже запретили въезд россиянам, сейчас Финляндия срочно принимает такое же решение и оно касается даже тех граждан рф, которые бегут от войны. По мнению эксперта, такое отношение к россиянам тоже является индикатором происходящего.

А российские фейковые референдумы, утверждает он, никто не признает и не воспринимает их всерьез. Эксперт добавляет, что о своем осуждении и непризнании результатов голосования заявили многие страны, а Украина объявила о продолжении борьбы за деоккупацию своих территорий.

«Британия даже первая расширила санкционный список против россии, они внесли туда 92 позиции, это как физические, так и юридические российские лица. Казахстан один из первых на постсоветском пространстве сделал заявление о поддержке территориальной целостности и неприкосновенности границ. Что еще важно, мне кажется, даже Северная Корея не поддержит все это», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, кто на самом деле объявил мобилизацию в рф.

Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал, какое восприятие сегодняшней войны у россиян сформулировала их пропаганда.





