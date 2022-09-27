Политолог Руслан Бизяев рассказал, для чего на самом деле российское руководство хочет провести псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Внутреннее напряжение в россии однозначно будет расти. И однозначно те силы, которые понимают, что 24 февраля россия свернула не туда, будут делать все возможное и невозможное для того, чтобы концепция восстановления российской империи была похоронена», - заявляет Руслан Бизяев.

В частности, он обращает внимание на ситуацию с псевдореферендумами. Как объясняет эксперт, по Конституции российской федерации принимать в состав они могут только уже сформированные международные субъекты, то есть, по сути, государства. По его словам, с одной стороны, путин дает карт-бланш коллаборантским элитам на местах, с другой - факт последующего приема в состав россии достаточно спорен.

Политолог подчеркивает, что технически, институционально, политически, с точки зрения международного права провести эти референдумы крайне тяжело или невозможно в этом диапазоне ситуации. К тому же, добавляет он, реакцию международного сообщества уже все видели.

«Таким образом, прямо или косвенно, с моей точки зрения, сливаются коллаборантские силы, которые еще остались в этих областях. Сливаются под громкими лозунгами «россия здесь навсегда», как они навсегда в Харьковской области, мы уже увидели», - предполагает Руслан Бизяев.

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