Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему россия продолжает обстреливать Одессу и какие возможные планы по поводу этой области вынашивает.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Почему именно по Одессе? Один из вариантов ответа – это несостоявшееся наступление с правобережья Херсонщины на Одессу. Дело в том, что сейчас на правом берегу находится группировка и с военной точки зрения может быть только одно объяснение, почему она еще до сих пор там», - рассказывает Роман Свитан.

Как он объясняет, если российская группировка до сих пор не ушла на левый берег, то скорее всего путин планирует все-таки движение на Одессу, на Вознесенск и, может быть, дальше до Молдовы. То есть, предполагает эксперт, путин, очевидно, все еще не оставил идею с Новороссией до Приднестровья.

Поэтому, рассуждает гость программы, на Одессу и идет такая волна военных действий. Так что, констатирует он, россияне ищут боевые точки, ведь понимают, что именно из Одессы идет боевое поражение в сторону Крыма.

«Может быть ищут командные пункты и их нащупывают таким способом с помощью «Шахедов». Поэтому один из вариантов – это они не оставили еще идею нападения на Одессу», - подчеркивает Роман Свитан.

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