Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что мобилизация в россии уже начала вызывать протесты, и объяснил, почему обострение, прежде всего, происходит на Кавказе.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«путин поджигает россию. То есть на самом деле путин думает, что все же эти все действия направлены против Украины, против Запада. На самом деле эти действия во многом направлены против россии. Конечно, мы видим, что является определяющим для нас – это могилизация. И проблемы, возникающие в россии в связи с участившимися случаями протестов, начинает сейчас ситуация обостряться на Кавказе», - рассказывает Александр Мусиенко.

В частности, он говорит о дагестанской ситуации, где в принципе численность женского населения преобладает на мужским, а мобилизация и вовсе может привести к демографическому кризису. По словам эксперта, это, в принципе, особенность российской имперской политики: войнами, переселениями, геноцидом и мобилизацией сегодня уничтожать воинственные народы.

«Особенно кавказские, которые всегда воевали с российской империей. россия физически пришла на Кавказ в 18 веке, 1723 год, смогли завоевать и покорить они эти земли в 1860-х годах. Приблизительно 150 лет шла там постоянная борьба», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Сегодня же, констатирует эксперт, россия посылает этих людей на войну против Украины, что тоже способ укрощения воинственных народов. В общем-то, заключает он, искры уже разгораются и нужно лишь дождаться пламени, которое поглотит всю россию.

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